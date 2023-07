Torvaianica | si impicca in casa | morto noto pescatore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tragedia a, dove undel posto, P.B., ètragicamente nella serata di ieri, 5 luglio. L’uomo, in un momento di disperazione, si èto all’interno della sua abitazione, approfittando dell’assenza temporanea dei suoi familiari. Nulla faceva presagire un gesto così tragico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, un 62enne molto conosciuto nei dintorni. Il cordoglio Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri diper i rilievi del caso, oltre al medico legale. Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti in loco, la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e trasferita all’istituto di medicina legale, a Tor Vergata. Non appena la ...