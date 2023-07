Topolino | AMI e le altre minicar | cosa c' è da sapere prima di comprarne una

La nuovanasce da un intelligente progetto del Gruppo Stellantis, infatti, condivide molte componenti e parti meccaniche con la "cugina" Citroen, lanciata sul mercato nel 2020. ...Fiatsi può guidare dai 14 anni Come Citroene Opel Rocks - e, anche Fiatsi può guidare con il patentino A1 per i ciclomotori. La powertrain è composta sempre da un motore ...La base è la Citroendalla quale la nuova Fiatsi distingue per un design ispirato alla 500 del 1957 . E proprio il 4 luglio, nello stesso giorno in cui 66 anni fa nacque la storica ...

La Nuova Fiat Topolino VS Citroen Ami: caratteristiche, differenze, dotazioni e prezzi ilGiornale.it

Andiamo ad analizzare le due piccole 100% elettriche frutto del medesimo progetto, ma differenti dal punto di vista concettuale ...Dacia starebbe pensando di entrare nel mercato dei quadricicli elettrici, sfidando a viso aperto la Fiat Topolino.