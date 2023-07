Tonali | “Lasciare il Milan? Decisione frutto delle tre stagioni” | PM NEWS

Queste le parole di: ' E' stata la scelta più difficile della mia carriera ma era una scelta che andava fatta adesso e l'abbiamo fatta. Il Milan mi ha accolto come un figlio e non me lo ...ha parlato della scelta diil Milan come della più difficile della sua carriera. "La più difficile della mia carriera ma era una scelta che andava fatta adesso e l'abbiamo fatta. Il ...... visto l'addio di Sandroe il grave infortunio occorso a Bennacer che resterà ai box per ... il quale potrebbela Lazio in questa finestra di calciomercato. Milan, offerta per Morata. Si ...Tonali si è espresso in merito al suo trasferimento al Newcastle sottolineando come rimarrà sempre un grande tifoso del Milan ...Il calciatore, intercettato all’uscita dell’aeroporto di Linate, ha parlato della decisione di lasciare il Milan per andare in Premier League.