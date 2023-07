Tiziana Pucci morta nell' incidente frontale | ipotesi malore o distrazione al volante

(Di giovedì 6 luglio 2023) La 62enne di Castelfiorentino èsulla provinciale delle Colline per Legoli. In prognosi riservata una 36enne di Capannoli. Indagini sulla dinamica

La 62enne di Castelfiorentino è morta sulla provinciale delle Colline per Legoli. In prognosi riservata una 36enne di Capannoli. Indagini sulla dinamicaLa 62enne di Castelfiorentino è morta sulla provinciale delle Colline per Legoli. In prognosi riservata una 36enne di Capannoli. Indagini sulla dinamica

Tiziana Pucci morta nell'incidente frontale, ipotesi malore o ... LA NAZIONE

Muore una donna di Castelfiorentino sulla provinciale delle Colline per Legoli. In prognosi riservata una 36enne di Capannoli. Indagini sulla dinamica.La 62enne di Castelfiorentino è morta sulla provinciale delle Colline per Legoli. In prognosi riservata una 36enne di Capannoli. Indagini sulla dinamica ...