Tir si ribalta sull’A-16 | conducente salvato dai Vigili del Fuoco

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn tir si èto a poca distanza dal casello autostradale dell’A16 Napoli-Canosa di Grottaminarda, in provincia di Avellino. Ilè rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato liberato daideldel locale distaccamento. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, ma per precauzione è stato trasferito in osservazione all’ospedale di Ariano Irpino. Disagi alla circolazione per alcune ore, a partire dalla tarda mattinata, per consentire i soccorsi e la rimozione dell’autotreno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un tir si è ribaltato a poca distanza dal casello autostradale dell'A16 Napoli-Canosa di Grottaminarda, in provincia di Avellino. Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è sta ...