(Di giovedì 6 luglio 2023) A oltre 500 miglia dalla partenza del 2 giugno scorso dal Salone Nautico di Venezia, iMarco Rossato e Igor Macera - il cui scopo è sensibilizzare sull'accessibilità per tutti, ...

A oltre 500 miglia dalla partenza del 2 giugno scorso dal Salone Nautico di Venezia, iMarco Rossato e Igor Macera - il cui scopo è sensibilizzare sull'accessibilità per tutti, anche ai disabili, alle strutture nautiche e sulla tutela dell'ambiente - stanno ...Ha fatto tappa a Cattolica il 'Giro d'Italia a Vela' dei '' a bordo della speciale imbarcazione 'Tornavento'. Ad incontrarli, ieri, vi erano i membri dell'Associazione Puravida 2.0 e l'Assessore alle Politiche sociali, Nicola Romeo, in ...Ha fatto tappa a Cattolica il 'Giro d'Italia a Vela' dei '' a bordo della speciale imbarcazione 'Tornavento'. Ad incontrarli, ieri, vi erano i membri dell'Associazione Puravida 2.0 e l'Assessore alle Politiche sociali, Nicola Romeo, in ...

Timonieri Sbandati, marinai in carrozzina arrivati sullo Ionio Agenzia ANSA

A oltre 500 miglia dalla partenza del 2 giugno scorso dal Salone Nautico di Venezia, i Timonieri Sbandati Marco Rossato e Igor Macera - il cui scopo è sensibilizzare sull'accessibilità per tutti, anch ...San Foca - Il giro d’Italia in barca a vela e due messaggi importanti da dare a quante più persone possibile. Questa la missione dei due Timonieri Sbandati ...