Tibaldi Fiom | «I metalmeccanici uniti domani scioperano per indicare la strada»

(Di giovedì 6 luglio 2023) Barbara, segretaria nazionale delladel centro nord4 ore (lunedì lo faranno quelli del del Lazio e del Sud). Lo avete definito uno sciopero first appeared on il manifesto.

... il segretario generale nazionale della Filctem Cgil Marco Falcinelli e la segretaria nazionale dellaCgil Barbarae sono intervenuti, oltre alle lavoratrici e ai lavoratori, alcuni ..."Prima ancora le rappresentanze sindacali del settore avevano sollecitato ripetutamente Giorgetti - dichiara Barbara, della segreteria di- CGIL - a istituire un tavolo di settore per ...... il segretario generale nazionale della Filctem Cgil Marco Falcinelli e la segretaria nazionale dellaCgil Barbarae sono intervenuti, oltre alle lavoratrici e ai lavoratori, alcuni ...

Salario minimo, perché sì nelle parole di Barbara Tibaldi (FIOM) La7

Si è tenuta oggi a Civitavecchia, presso il Centro informazione Enel, un’assemblea della Cgil in preparazione della manifestazione nazionale di sabato in difesa della sanità pubblica. Lo afferma in un ...