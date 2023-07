"Ti aspetto fuori...". Il gesto choc del grillino in Parlamento

(Di giovedì 6 luglio 2023) In Aula scoppia la bagarre sulla commissione d'inchiesta per la gestione del Covid. Donzelli accusa ilRicciardi: "Mi ha fatto il segno come a dire 'ti'..."

... e chiedo che venga verificato e che ci siano i dovuti provvedimenti, che il vicepresidente del M5S Ricciardi ha fatto il segno, come se fossimo in un'osteria da bar, 'ti, vieni'. ...Di 'assurdità' e 'imbarazzo' ha invece parlato,dall'Aula, il leader M5s per la struttura ... tra le altre cose, è la deputata di Fdi Alice Buongierrieri : 'Verificherà ognidella ...... perciò, ha lasciato il cane dal toelettatore e ha aspettato. Quando hanno finito, i ... eppure il cagnolino è tornato a casa con undiverso. Lui è diventato più bello, più soffice e ora è ...

Camera, “Ti aspetto fuori”. Donzelli accusa Ricciardi: caccia al filmato Il Tempo

In Aula scoppia la bagarre sulla commissione d'inchiesta per la gestione del Covid. Donzelli accusa il grillino Ricciardi: "Mi ha fatto il segno come a dire 'ti aspetto fuori'..." ...“Il vicepresidente del gruppo del Pd Ricciardi ha fatto al capogruppo Foti il segno “ti aspetto fuori”, denuncia Giovanni Donzelli di Fdi. “Si verifichi se sia vero, e sia sanzionato”. Volano parole ...