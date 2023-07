Threads | Zuckerberg-Musk | perché Meta non sfida Twitter in Europa

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) –, l’app che segna l’inizio della guerra tra– e tra Marke Elon– è disponibile da giovedì in Usa e Regno Unito, ma non può essere scaricata nell’Unione Europea, né lo sarà nelle prossime ore. Si tratta dell’applicazione più chiacchierata del momento, visto che permette di importare la propria lista di contatti Instagram e ottenere un’esperienza del tutto simile a quella del social di, ma gli Europei dovranno attendere prima di poterci mettere le mani sopra. La ragione di questo ritardo è l’incertezza legata alle normative riguardanti l’utilizzo dei dati personali da parte del servizio:, l’azienda che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp, ha citato questioni regolamentari come causa del rinvio del ...

Di nuovo,su, rispondendo pubblicamente a un utente, ha spiegato che " il nostro approccio sarà lo stesso di tutti i nostri altri prodotti: prima di tutto cerchiamo di fare in ...Benvenuto in', ha scritto l'amministratore delegato di Meta e fondatore di Facebook Marknel suo primo post sul neonato social.ha registrato dieci milioni di iscritti ...... così hanno fatto molti cantanti, attori e personaggi noti della tv che sono già sbarcati sulla nuova creazione dell'ideatore di Facebook, Mark

