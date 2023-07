Threads | la rivale di Twitter è arrivata non in Italia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nelle ultime ore non si parla d'altro che di "Instagram", l'app alternativa ache Meta (il colosso proprietario di Instagram e Facebook) ha lanciato oggi negli Stati Uniti e nel Regno Unito. «Facciamolo. Benvenuto in», ha scritto l'amministratore delegato di Meta e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg nel suo primo post sulla neonata piattaforma.ha registrato cinque milioni di abbonati nelle prime quattro ore dopo il lancio. A divulgare i dati è stato lo stesso Zuckerberg. E dopo tre ore ha aggiornato le cifre: «Dieci milioni di persone si sono registrate in sette ore», ha scritto il patron di Meta. Secondo quanto già anticipato in rete, la piattaforma è progettata per importare da Instagram un'ampia gamma tra informazioni finanziarie, cronologie di navigazione, posizione, acquisti, ...

Per quanto riguarda l'appdi Meta, bisognerà ancora attenderla per averla nell'Unione Europea. Il motivo lo ha anticipato il garante per la privacy irlandese, secondo cui l'app non è ...Roma, 6 lug. - Meta sfida Twitter. È stata lanciata infatti, la nuova app creata dal fondatore di Facebook e Instagram Meta, annunciata, appunto, comedi Twitter. Sarà collegata a Instagram ma consentirà agli utenti di pubblicare fino a 500 ...Meta, boom di utenti per. L'app concorrente di Twitter registra oltre 10 mln di utenti nelle prime 7 ore Un nuovo ... Mark Zuckerberg , attacca ilsul suo territorio e lo fa lanciando una ...

Il 6 luglio Meta, la società di Mark Zuckerberg proprietaria dei social media Facebook e Instagram e della app di messaggistica Whatsapp, ha lanciato ufficialmente Threads, rivale di Twitter. Il nuovo ...