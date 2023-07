Threads il nuovo social di Meta che sfida Twitter | come funziona e quando sarà disponibile l’app in Italia

Si chiamaed è disponibile da oggi negli store digitali di Stati Uniti e Regno Unito. Nel ... in maniera nemmeno troppo indiretta, l'obiettivo delsocial: offrire una alternativa al caos ...Benvenuto in', ha scritto l'amministratore delegato di Meta e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg nel suo primo post sulla neonata piattaforma. Dieci milioni di abbonati E ilsocial ...In 100 paesi ma non in Europa L'app diè disponibile oggi in più di 100 Paesi tra cui Stati ... Per il momento dunque ilsocial è disponibile in pre - ordinazione sull'Apple Store .Aqara, fornitore leader di prodotti per la casa intelligente, oggi ha lanciato il suo nuovo sensore P2 per porte e finestre, basato sul protocollo Thread più recente. Il sensore P2 per porte e finestr ...Per sfruttare il caos interno di Twitter innescato dall’acquisizione di Elon Musk arriva il nuovo social di Meta, che ha già raccolto 5 milioni di utenti. Ma per l'Europa servirà una revisione sulla g ...