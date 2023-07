Thom Browne ci parla del suo debutto nell' alta moda | di The Bear e della possibile retrospettiva al MET

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un paio d'ore prima delsua sfilata diè seduto nel vano scale dell'imponente teatro dell'opera Palais Garnier di Parigi. «Qui ora si fa sul serio», dice via Zoom. Un ascensore d'epoca si muove su e giù dietro le sue spalle per spostare presumibilmente abiti, sarte e dipendenti in abito grigio. «È sempre una corsa folle», commentariguardo ai momenti che precedono i suoi spettacoli. «Sei mesi di lavoro e poi inizia il frenetico crescendo verso il gran finale. Le cose si risolvono sempre, anche se ci si chiede perché debba essere tutto così caotico. Ma va comunque tutto bene». A parte il caos pre-sfilata,sembra totalmente a proprio agio nel completo composto da gilet e pantaloncini sartoriali. ...

È uno spettacolo dai tratti surrealisti quello messo in scena daal Palais Garnier, ovvero il teatro dell'Opera di Parigi, in occasione ...Questa stagione ha visto l'esordio nel segmento couture di. La schedule accoglie inoltre anche Elie Saab, Viktor & Rolf e Iris Van Herpen, mixando linee creative tradizionali con ...Dopo il bob cut piastrato della californiana Diane Keaton da, alle sfilate di alta moda parigine si aggiunge un nuovo capitolo delle tendenze grey hair . Grazie all'attrice britannica ...