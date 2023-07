The Shards | Luca Guadagnino dirigerà la serie HBO tratta da Bret Easton Ellis

(Di giovedì 6 luglio 2023) Sarà l'italianoa dirigere per HBO laThe, che porterà sullo schermo il nuovo romanzo di. Il regista di Bones and All,l'adattamento dellaHBO di The, tratto dal romanzo omonimo di. Lo stessoha svelato l'ingaggio nel corso di un'intervista a El Independiente (tramite World of Reel), spiegando chelae che ci saranno sottotrame non presenti nel romanzo originale. Secondo World of Reel, Thedovrebbe essere ...

Sarà Luca Guadagnino a dirigere gli episodi di “The Shards” per la ... IndieForBunnies

Sarà l'italiano Luca Guadagnino a dirigere per HBO la serie The Shards, che porterà sullo schermo il nuovo romanzo di Bret Easton Ellis.PJ Harvey’s tenth album marks a heroic continuation of form – and an intimate, internal refrain. Will Ainsley tracks this elusive album through the drisk ...