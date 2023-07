Testamento Berlusconi | nella lettera a figli manca il nome di Luigi

Le volonta' di Silviosono state scritte di suo pugno in due fogli "di colore giallo paglierino" con l'... Ile' stato aperto ieri a Milano dal notaio Filippo Laurini, presente ......consegnarci un nuovo messaggio!' le parole di aleXsandro Palombo nel giorno in cui è stato svelato anche il contenuto deldel Cav. Insulti irripetibili sul murales dedicato a: ...Neldi Silvioc'è anche un lascito per un amico di lunga data, Marcello Dell'Utri. L'ex senatore di Forza Italia, in base alle volontà del Cavaliere, avrà 30 milioni di euro, per ...Nel testamento, scritto a mano mentre stava andando al San Raffaele il 19 gennaio 2022, anche una lettera rivolta ai figli ...“Sono shoccato da stamattina, non me lo aspettavo perché non mi doveva nulla. L’affetto rimaneva anche senza questo gesto materiale, che dimostra la grandezza dell’uomo”: è il commento di Marcello ...