Testamento Berlusconi | nella lettera a figli manca il nome di Luigi

Marta Fascina ha consegnato di persona ad Arcore al notaio Arrigo Roveda l'ultimodi SilvioMarta Fascina , la compagna di Silvio, ha consegnato l'ultimodel Cav al notaio Arrigo Roveda , alla presenza dei due avvocati testimoni, Luca ...In una, il nome del notaio, Arrigo Roveda; nelle altre " "Villa San Martino", l'intestazione " le volontà dia proposito di Fininvest . La data: 2 ottobre 2006. Otto righe, inchiostro nero..., il: Fininvest a Marina e Pier Silvio. 100 milioni a Marta, 30 a Dell'Utri, aperto ildavanti a due testimoni. Fininvest a Marina e Pier Silvio La lettera ...Il suo testamento, come rivelato giovedì mattina dall'agenzia ... (Liberoquotidiano.it) Questa mattina alle 9,30 è morto Silvio Berlusconi. Dunque questa volta Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta a ...“Sono shoccato da stamattina, non me lo aspettavo perché non mi doveva nulla. L’affetto rimaneva anche senza questo gesto materiale, che dimostra la grandezza dell’uomo”: è il commento di Marcello ...