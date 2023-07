Testamento Berlusconi | nella lettera a figli manca il nome di Luigi

C'è un patto indissolubile che si può anche analizzare come un fatto d'onore, quello che lega Silvioa Marcello dell'Utri. Si parla al presente perché la disposizione testamentaria lasciata dall'ex presidente del Consiglio di trenta milioni di euro al suo amico fidato ci dice che questo ...vedi anche, tutti i dettagli dell'eredità Le elezioni europee Pensare però che una coalizione modello centrodestra italiano possa formarsi anche in Europa sembra al momento ...Innovazione nella tradizione - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! ##mediaset #piersilvio #martafascina #dellutri #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangeloVa a Pier Silvio e Marina Berlusconi la maggioranza di Fininvest: è quanto si legge nel testamento di Silvio Berlusconi. Lo rivela il sito dell'Ansa. Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i due ...Non occorre parlarsi. Non bastava quindi il vitalizio da trentamila euro al mese che Berlusconi da qualche anno ha deciso di assegnare al suo fidato scudiero, che percepisce pure il vitalizio del ...