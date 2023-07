Testamento Berlusconi | Marta Fascina eredita un impero | non meno i figli e un caro amico

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 6 luglio 2023) Poche righe quelle scritte da Silvioprima di morire. Precisamente si tratta di 15, accompagnate ovviamente da commoventi parole. Il suo, come rivelato poche ore fa dall’Agenzia Ansa che ha lo ha potuto visionare in via esclusiva, è contenuto in una busta non sigillata, datata Arcore 19 gennaio 2022, recante la scritta “ai miei” contenente L'articolo proviene da KontroKultura.