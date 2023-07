Testamento Berlusconi | Luigi non deve dividere con nessuno Ma resta nodo per tutti i figli di Veronica

(Di giovedì 6 luglio 2023) Secondo esperti di diritto "solo Marina e Pier Silvio devono adempiere all'onere del lascito a Fascina, Dell'Utri e Paolo" Neldi Silvioc’è?anche ildeidiLario. Barbara Eleonora esono tenuti a pagare i lasciti in denaro che il padre ha disposto per lo zio Paolo, la compagna Marta Fascina e l’amico di sempre Marcello Dell’Utri? Secondo diversi notai ed avvocati esperti in diritto di successione, contattati dall’Adnkronos, l’onere spetterebbe solo aidi primo letto del Cav, Marina e Pier Silvio a cui l’ex premier ha destinato la quota disponibile della sua eredità. Stando all’ultimoolografo del leader azzurro, scritto il 19 ...

Leggi anche, futuro di Marta Fascina: Forza Italia si interroga, a Marina e Pier Silvio maggioranza di Fininvest, Dell'Utri: "Non ha ...Nel giorno della rivelazione deldi Silvio, un commento da Salvatore Baiardo era quantomeno atteso dai suoi follower sui social. L'ex tuttofare dei fratelli Graviano ormai sempre più influencer tra un aperitivo ...Solo una dimenticanza Ma non li cita tutti in quel: manca Luigi. Una dimenticanza o una scelta voluta Gli osservatori più attenti sembrano concordare su una semplice ...

In questa edizione: Bombardamenti Leopoli, mistero Prigozhin, Covid e Santanchè, battaglia in aula, Testamento Berlusconi: tanto amore a tutti voi, Meta sfida Twitter, 30 milioni su Threads, Calda ...Si tratta di una decina di righe scritte durante un viaggio verso il San Raffaele, che contengono i lasciti al fratello, a Dell’Utri e a Marta Fascina. In tutto 230 milioni. L'ultimogenito qui non ris ...