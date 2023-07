Testamento Berlusconi | Fininvest | controllo a Marina e Pier Silvio Lascito da 100 milioni per Marta Fascina

ne deteneva il 62%, con azioni suddivise in quattro holding. E alla fine, il gruppo è ... "Aperto il". I 5 figli del Cav dal notaio Non proprio, ecco chi c'eraMarina e Pier Silvioavranno il 53 per cento del gruppo proprietario tra le altre cose di Mondadori e ...Così una nota dei figli diall'indomani dell'apertura delLe ultime volontà di, datate 19 gennaio 2022 e scritte mentre andava in ospedale, si rivolgono ai figli. ...

Berlusconi, aperto il testamento: c’è un lascito per Marta Fascina Corriere della Sera

C'era attesa a Piazza Affari per le reazioni dei titoli della galassia Fininvest dopo l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Ci sono al momento le anticipazioni rivelate dall'agenzia Ansa. Va ...Pier Silvio e Marina Berlusconi hanno ottenuto la maggioranza delle quote di Fininvest. I due figli di primo letto di Berlusconi hanno ricevuto l’intera quota disponibile, raggiungendo insieme il 53% ...