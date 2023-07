Testamento Berlusconi | Fininvest | controllo a Marina e Pier Silvio Lascito da 100 milioni per Fascina

MILANO " Va a Marina e Pier Silvio , i primi figli di Silvio, il controllo congiunto della cassaforte di famiglia, la Fininvest. E' quanto disposto daldel fondatore di Forza Italia, scomparso lo scorso 12 giugno . Un'asciutta nota ...E' quanto si legge neldi Silvioche l'ANSA ha potuto visionare in esclusiva. Un legato di 100 milioni al fratello a Marta Fascina; a Marcello Dell'Utri uno di 30. "Per il bene ...Leggi anche Pier Silvio: "Non scendo in politica, non c'è emergenza" Palinsesti Mediaset, da Bianca Berlinguer a Myrta Merlino: le novità, il notaio: "Da me non ...

AGI - Il testamento di Silvio Berlusconi è stato aperto nello studio del notaio Roveda alla presenza di due testimoni, l'avvocato Luca Fossati, in rappresentanza dei figli Marina e Pier Silvio, e dell ...Il testamento dell'ex premier assegna ai due figli di primo letto il 53% del gruppo con quote paritarie. Alla compagna Marta Fascina 100 milioni ...