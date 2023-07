Testamento Berlusconi | al fratello Paolo e Marta Fascina 100 mln di lascito a testa | a Dell' Utri 30

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dopo la morte di Silviosi è a lungo speculato sui contenuti del suo. In queste ore, dopo l’apertura di ieri (mercoledì 5 luglio), il documento è stato reso pubblico. Nessuna grande sorpresa, ma la conferma di quanto già a lungo si vociferava: ai figli del primo matrimonio Mari

leggi anche Quanto guadagna Marta Fascina, la fidanzata di Silvio: biografia, età e patrimonio: l'eredità per i figli e futuro di Fininvest Ildi Silvio ...MILANO " E' fredda la reazione dei mercati alle disposizioni testamentarie di Silvio. L'ex premier ha scelto di affidare il 20% della propria quota disponibile in Fininvest ai due figli maggiori, affidando quindi di fatto a loro il controllo della holding., 100 mln a Marta Fascina e 30 mln per Marcello Dell'Utri Va a Pier Silvio e Marinala maggioranza di Fininvest . Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i due ...

Berlusconi, aperto il testamento: c’è un lascito per Marta Fascina Corriere della Sera

Marina e Pier Silvio, i figli di primo letto di Silvio Berlusconi, avranno il controllo congiunto della cassaforte di famiglia, la Fininvest. È questo certamente l’aspetto più atteso del testamento ...Marina e Pier Silvio Berlusconi controlleranno Fininvest con il 53% delle quote. A quanto si apprende da fonti qualificate, il testamento di Silvio Berlusconi destinerebe ai figli della sua prima ...