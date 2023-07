Testamento Berlusconi | a Piersilvio e a Marina il controllo di Fininvest

Così una nota dei figli diall'indomani dell'apertura delLe ultime volontà di, datate 19 gennaio 2022 e scritte mentre andava in ospedale, si rivolgono ai figli. ...Così una nota all'indomani dell'apertura del. A Marina e Pier Slvio il 53%, si apprende. Le ultime volontà di, datate 19/01/22 e scritte mentre andava in ospedale,contengono ...A Marta Fascina (reddito dichiarato nel 2022 di 101mila euro) nell'ex premier ha ... "Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me" ha lasciato scritto. ...

Berlusconi, aperto il testamento: c’è un lascito per Marta Fascina Corriere della Sera

Se la spartizione di Fininvest è l'argomento principale in relazione all'apertura del testamento di Silvio Berlusconi, molta curiosità c'era anche intorno all'eredità che avrebbe ricevuto la sua ...MILANO - I dettagli del testamento di Silvio Berlusconi, deceduto lo scorso 12 giugno al San Raffaele di Milano, sono stati resi noti dopo che ieri il documento era stato aperto davanti a due testimon ...