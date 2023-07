Testamento Berlusconi A Marina e Piersilvio il controllo Fininvest Ed un lascito per Marta Fascina

(Di giovedì 6 luglio 2023) Bocche cucite dalla famigliadopo l'apertura e la lettura deldell'ex leader di Forza Italia morto lo scorso 11 giugno. Pare confermato che ls continuità delle aziende e la vita nella galassia del fondatore di Mediaset e di Forza Italia non cambiano. Sembra certo che ai figli di «primo letto»,, sia stata lasciato ildi. Nessuna divisione delle quote quindi con gli altri tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi Le sue ultime volontà sono state rese note davanti a due testimoni, gli avvocati Luca Fossati e Carlo Rimini, in "rappresentanza" dei figli, collegati da remoto. Ci sarebbe anche unper, l'ultima compagna del fondatore di Mediaset

Ildi Silvio: a chi va l'eredità Nessuna grande sorpresa per quanto riguarda la divisione dell'ingente patrimonio dal valore di oltre tre miliardi di euro. Se la gestione della ...Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i due figli di primo letto diraggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie si legge neldi Silvio. La linea è ...E' quanto si legge neldi Silvioche l'Ansa ha potuto visionare in esclusiva. Al fratello Paolo un legato di 100 milioni, stessa cifra per Marta Fascina. Trenta milioni a ...

Berlusconi, aperto il testamento: c’è un lascito per Marta Fascina Corriere della Sera

Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i due figli di primo letto di Berlusconi raggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. E' quanto si legge nel testamento di Silvio Berlusconi ...Finalmente, i dettagli del testamento più atteso d'Italia, quello di Silvio Berlusconi. Va a Pier Silvio e Marina Berlusconi la maggioranza di Fininvest. Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i ...