Testamento Berlusconi | a Marina e Pier Silvio maggioranza di Fininvest

"Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà". Così Silvio, nel suoringraziando i figli dopo aver dato le disposizioni che riguardano Marta Fascin a e Marcello Dell'Utri , "Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno ...... Paolo, secondo il testo reso noto dall'Ansa. Il messaggio ai figli 'Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me', si legge in un passaggio del...ne deteneva il 62%, con azioni suddivise in quattro holding. E alla fine, il gruppo è ... "Aperto il". I 5 figli del Cav dal notaio Non proprio, ecco chi c'era

Testamento Berlusconi, figli: "A nessuno il controllo solitario di Fininvest" TGCOM

C'era attesa a Piazza Affari per le reazioni dei titoli della galassia Fininvest dopo l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Ci sono al momento le anticipazioni rivelate dall'agenzia Ansa. Va ...Pier Silvio e Marina Berlusconi hanno ottenuto la maggioranza delle quote di Fininvest. I due figli di primo letto di Berlusconi hanno ricevuto l’intera quota disponibile, raggiungendo insieme il 53% ...