Testamento Berlusconi | a Marina e Pier Silvio maggioranza di Fininvest

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) -, i figli della prima moglie dell'ex presidente del Consiglio, controllerannocon il 53%. E' quanto si deduce dalla lettura deldi cui i familiari hanno appreso ieri il contenuto. Nella disposizione testamentaria emergerebbe anche un lascito di 200 milioni al fratello Paolo in due tranche, uno di 100 milioni alla compagna Marta Fascina e uno di 30 milioni di euro per l'amico Marcello Dell'Utri. Nessuno dei cinque figli del Cavaliere deterrà dunque il controllo solitario indiretto di, precedentemente esercitato dal padre, mainsieme raggiungeranno il 53% con quote paritarie. "Cara ...

La lettera ai figli: "Tanto amore a tutti voi" Ilolografo di SilvioA Marina e Pier Silvio il controllo di Fininvest A Marta Fascina un lascito da 100 ...Il terzo e più recentedi Silvioporta la data del 19 gennaio 2022 e inizia così: "Cara Marina, Piersilvio , Barbara ed Eleonora. Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare vi prego di ...Per volontà di Silvio, neldell'ex premier è stato inserito un lascito da 30 milioni in favore di Marcello Dell'Utri. leggi anche Stipendi parlamentari: quanto guadagnano ...

Come annunciato in anteprima già da qualche settimana, la gran parte del testamento di Berlusconi è stato lasciato – come logico – ai propri figli. In particolare, leggendo le volontà scritte dell’ex ...Per le vicende legate a Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri ha affrontato anche il carcere. Sette anni di detenzione, poi trasformati in cinque, prima in cella e poi ai domiciliari. Tanto gli costò ...