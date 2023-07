Testamento Berlusconi | a Marina e Pier Silvio maggioranza di Fininvest

vedi anche Milano, nuovo murale diche fa le corna in via Volturno FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, tutti i dettagli dell'eredità Ieri è ...Quindici righe firmate Silvioche Marta Fascina, si legge, ' ritiene essere ilolografo del signor Silvioe che mi chiede di pubblicare '. La data è 19 gennaio 2023 , ...... sarà per questa virtuosa coerenza che hanno imposto al Paese di onorarlo come un padre della patria ", ha scritto, alludendo proprio ae al suo. Inutile dilungarsi in commenti,...

I fogli vergati a mano: “Lascio la disponibile ai miei figli Marina e Pier Silvio. Lascio tutto il resto in parti uguali ai miei figli Marina, Pier Silvio, Eleonora, Barbara e Luigi” ...La maggioranza di Fininvest passa a Marina e Pier Silvio Berlusconi. Lo riporta l’agenzia Ansa anticipando i contenuti del testamento di Silvio Berlusconi. Le disposizioni, datate 19 gennaio 2022, pre ...