Termovalorizzatore | la falsa leggenda che violerebbe le norme europee

(Di giovedì 6 luglio 2023) La battaglia ideologica contro ildi Roma è arrivata al Tar, e la relativa sentenza arriverà entro 45 giorni. Secondo i ricorrenti, sostenuti dai Cinque Stelle con l’ex sindaca Raggi in prima linea, la decisione di realizzare l’impiantola normativa europea, e lo stesso decreto che ha nominato Gualtieri commissario per il Giubileo L'articolo proviene da Il Difforme.

Ecco perché ilc'entra con grande forza. Dagli studi fatti emerge che c'è un ... Si producono troppi prodotti diinnovazione e troppi beni di bassa qualità che non si ha ...

Rifiuti di Roma, il punto della situazione su inceneritore e impianti Eco dalle Città

falso perché in passato pur in presenza di un termovalorizzatore c’è sempre stata la discarica; o ridurre la Tari: falso, in passato, in presenza di un termovalorizzatore, la Tari non è diminuita, ...