Tennis | Wimbledon | Musetti al 3° turno

(Di giovedì 6 luglio 2023) Londra, 6 lug. - (Adnkronos) - Lorenzoavanza al terzodi, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawnand Croquet Club di Londra. L'azzurro, numero 16 del mondo e 14 del seeding, supera lo spagnolo Jaume Munar, numero 109 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-1 in due ore e 16 minuti.

Quattro match azzurri oggi a. In campo ora Lorenzo Musetti, avanti due set a zero nel secondo turno con lo spagnolo Munar (diretta Sky Sport Summer e canale 253). Eliminato Arnaldi da Carballes Baena. Più tardi anche la .... Matteo Arnaldi sbatte su Carballes Baena al primo turno di2023 . Il sanremese sogna per un set la prima vittoria nel main draw dei Championships ma alla fine si arrende al quarto sullo score di 6 - 7(0) 6 - 3 6 - 4 6 - 4 al termine di un match ...News IntervisteAlla fine l'ha spuntata Stefanos Tsitsipas la maratona contro Dominic Thiem , durata quasi 4 ... Il greco accede quindi al turno successivo a, dove si troverà di ...

A Wimbledon non c’è più l’erba di una volta Il Post

appassiona da qualche settimana gli amanti del tennis. La coppia, che ha appena ufficializzato la relazione, ha vissuto un mercoledì perfetto a Wimbledon, entrambi hanno passato il primo turno. La ...