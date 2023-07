Tennis | Wimbledon Cocciaretto batte Masarova e vola al terzo turno

(Di giovedì 6 luglio 2023) La giocatrice di Ancona liquida la spagnola col punteggio di 6-3 6-1. LONDRA (INGHILTERRA) - Elisabettacontinua la sua cavalcata sui prati di Londra. Nel secondodel singolare femminile di, terza prova stagionale del "Grande Slam", in scena campi in erba dell'All England

...talento geometrico delfemminile annuncerà il suo primo ritiro (ne seguiranno altri due) daldopo essere stata la prima giocatrice del pianeta. Eppure in pochi, quel giorno a, ...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti CLASSIFICA Nole a caccia di Federer: albo d'oro diAl via oggi, con Novak Djokovic che attacca il record di otto successi del 're' del ...(INGHILTERRA) - Quarta giornata sull'erba dello Slam londinese , il cui programma è stato fortemente condizionato dalla pioggia degli ultimi giorni. Musetti accede al terzo turno, Arnaldi ...

Video Wimbledon, Berrettini-Sonego: nuova sospensione. Gli highlights La Gazzetta dello Sport

Nel 2003 il tennista svizzero vinse il suo primo (di otto) titoli sull'erba londinese iniziando la sua scalata ai vertici del tennis ...Londra, 6 lug. – (Adnkronos) – Elisabetta Cocciaretto avanza al 3° turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis an ...