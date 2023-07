Tennis | Wimbledon | Cocciaretto al 3° turno

(Di giovedì 6 luglio 2023) Londra, 6 lug. - (Adnkronos) - Elisabettaavanza al 3°di, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawnand Croquet Club. L'azzurra, numero 43 del mondo, sconfigge la spagnolo Rebeka Masarova, numero 66 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e 10 minuti.

Non si ferma il cammino di Mira Andreeva, russa sedicenne n.102 del mondo al suo debutto nel main draw di, che dopo la vittoria colta all'esordio contro la cinese Wang Xiyu accede al terzo turno in virtù del ritiro della testa di serie n.10 del seeding, nonché n.10 Wta, Krejcikova quando il ...Avanza Musetti Tutto facile per un Lorenzo Musetti in grande forma al torneo di. Il carrarino, n.16 del mondo, batte in tre set 6 - 4 6 - 3 6 - 1 lo spagnolo Jaime Munar, n.109 del mondo, ...Nel primo turno del singolare maschile di, terza prova stagionale del "Grande Slam", in svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawnand Croquet Club, il giocatore siciliano, ...

L'ex coach di Stefanos Tsitsipas parla dei favoriti per questo torneo Slam ed elogia il gioco di Djokovic su erba ...Matteo Berrettini vince il derby contro Lorenzo Sonego avanza al 2° turno del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi ...