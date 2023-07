Tennis | Wimbledon | Arnaldi ko al primo turno

(Di giovedì 6 luglio 2023) Londra, 6 lug. - (Adnkronos) - Matteoko aldi, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawnand Croquet Club di Londra. L'azzurro, numero 80 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede allo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 57 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (0-7), 6-3, 6-4, 6-4 in tre ore di gioco.

Quattro match azzurri oggi a. In campo ora Lorenzo Musetti, avanti due set a zero nel secondo turno con lo spagnolo Munar (diretta Sky Sport Summer e canale 253). Eliminato Arnaldi da Carballes Baena. Più tardi anche la ...La scuola si trova vicino ai campi dadidove è in corso il celebre torneo tennistico. . . 6 luglio 2023Jannik Sinner se la vedrà contro Quentin Halys nel terzo turno di2023 , terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell' All England Lawn& Croquet Club di Londra . L'altoatesino si è fatto largo nel tabellone estromettendo due argentini, ...Il greco raggiante dopo il successo contro l'ex campione slam svela una caratteristiche può portarlo lontano su questa superficie ...Diverse persone sono rimaste ferite dopo che un'auto si è schiantata contro una scuola elementare a Wimbledon, nel sud-ovest di Londra. Numerose ambulanze sono intervenute per soccorrere le persone ne ...