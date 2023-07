Tennis | Jenson Brooksby sospeso provvisoriamente | ha saltato tre controlli antidoping

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ilta americanoha rivelato di aver ricevuto una sospensione provvisoria per avertre. “Questa sospensione provvisoria non è un riconoscimento che ho fatto qualcosa di sbagliato – ha postatosu Instagram -. Al contrario, confuto le accuse e attendo un arbitrato indipendente”. A proposito di uno deiche, secondo le autorità dell’, avrebbe, il 22enne giocatore, assicura di essere stato presente nell’albergo in cui, in precedenza, aveva dichiarato che sarebbe stato quel giorno. Ricordiamo che iti son tenuti a comunicare eventuali loro spostamenti in anticipo in modo da poter essere sempre localizzati in caso di ...

Brooksby , fermo dalle competizioni per un intervento chirurgico al polso sinistro e uno al ... Lo statunitense è stato sospeso provvisoriamente da parte dell'InternationalIntegrity ...... Nico Rosberg eButton. Costretti a rinunciare al piano che prevedeva l'inizio del ... Tra questi spiccano i nomi del pilota ddi Formula 1 Sergio Perez, del campione diRafael Nadal e dell'...È stato bravoa mettermi in difficoltà con la risposta. Ho dato il massimo, ma non è bastato. I primi due set sono stati un po' più equilibrati, ma sul finire di entrambi ho commesso troppi ...

Tennis, Jenson Brooksby sospeso provvisoriamente: ha saltato tre ... SPORTFACE.IT

Jenson Brooksby accepted a provisional suspension from the International Tennis Integrity Agency (ITIA) on Thursday after being accused of missing three anti-doping tests in a 12-month period from ...American Jenson Brooksby said he is accepting a provisional suspension from tennis due to missed doping tests. The 22-year-old was just outside the world’s top 30 ranked players last year but has ...