Tennis | amore | triangoli | rivalità Il nuovo film di Guadagnino aprirà la Mostra del Cinema con Zendaya | Josh O' Connor e Mike Faist

(Di giovedì 6 luglio 2023) Lo scorso anno Lucaha sconvolto ladeldi Venezia con Bones and All. Quest’anno il regista sicilianol’80a edizione del festival più antico del mondo (30 agosto – 9 settembre 2023) con Challengers, il suocon, nei panni di un’ex prodigio delcoinvolta in un triangolo amoroso.e ilcaschetto: una ...

Protagonista della pellicola - insieme a Josh O'Connor e Mike Faist - la giovane attrice americana Zendaya, nel ruolo di Tashi Duncan, ex prodigio del tennis diventata allenatrice. 'È una storia moderna e potente, soffusa dall'energia della giovinezza, dell'ambizione e del potere del sé'. 'Challengers' vede ex amici, amanti e rivali in un dramma ambientato nel mondo del tennis.

Variety lancia la breaking news: è Challengers di Luca Guadagnino il film di apertura del Festival di Venezia 2023.Il video di un bacio incompiuto sugli spalti del torneo di Wimbledon diventa virale: lui lascia lei a baciare il vuoto per guardare cosa succede in campo ...