Taylor Swift | nuove date del tour europeo | anche la seconda a Milano

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023)data a San Siro per il The Erasdiche sarà in Italia a luglio 2024ha annunciato ulterioriper il suoThe Eras. IlThe Erasinizierà il 9 maggio 2024 a Parigi e si concluderà il 17 agosto 2024 a Londra. All’interno delci sarannodue attesissimeitaliane previste per il 13 e 14 Luglio 2024 allo Stadio San Siro di. Entusiasmo a mille per i fan della cantautrice americana. L'articolo proviene da Spettacolo.eu.