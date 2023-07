Tasse in discesa e redditi in salita | anche l' Istat premia Giorgia Meloni

(Di giovedì 6 luglio 2023) Diminuisce dello 0,9% la pressione fiscale nel primo trimestre 2023 mentre, almeno statisticamente, lievita, del 3,1% il potere d'acquisto delle famiglie. I dati dell'sull'andamento del primo trimestre dell'anno confermano l'andamento “migliorativo” della congiuntura. Gli interventi per contenere gli aumenti del costo della vita (dalle bollette ai carburanti), hanno contribuito non poco a rosicchiare un punto percentuale l'imponente pressione fiscale. Certo ogni medaglia ha il suo rovescio. E infatti per raffreddare i costi energetici i conti pubblici sono stati inevitabilmente “appesantiti”. MENO GETTITO E così salta fuori che, sempre nel primo trimestre del 2023, «l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil» ha messo a segno «un peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2022 per la minore incidenza delle entrate, riflesso in ...

