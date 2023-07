...in Borsa si chiama Mfe avendo spostato la sede legale in Olanda ma continuando a pagare lein ... con l'acquisto di una radio dalPrisa. Il tutto per realizzare, anche in quel paese, un ......per gli arretrati degli anni 2021 e 2022 (servirà invece la garazia bancaria per lesopra i ... IlOso ha contribuito a redigere, presentare e far approvare l'emendamento grazie al quale da ...Quindi, evidentemente, anche nel 2022 era presidente di quel. Ora lei ci dice che ciò non è ... fino all'ultimo centesimo, ogni contributo pubblico, pagato anche dalledei dipendenti e di ...

Tasse, il gruppo di multimilionari che vuole pagarne di più WIRED Italia

Le società globali avrebbero realizzato circa 214 miliardi di dollari di entrate solo attraverso le loro attività nel Paese, pagando 3,5 miliardi di dollari di imposte e finanziando così la guerra ...Le società straniere rimaste in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina del 2022 avrebbero realizzato circa 214 miliardi di dollari di entrate solo attraverso le loro attività nel Paese, pagando 3,5 mili ...