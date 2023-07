Targhe Tenco 2023 | i vincitori | da Fabi a Capossela | da Alice a Daniela Pes

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Annunciati idelle, miglior album a Vinicio, migliore canzone a NiccolòAnnunciati idelle. Gli artisti e i progetti discografici sono stati votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti e critici musicali. Il cantautore Viniciocon l’album Tredici canzoni urgenti (La Cupa/ Warner Music Italy) si è aggiudicato la Targaper il Miglior Album in assoluto con 52 voti. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono stati: Baustelle con Elvis (47 preferenze); Madame con L’Amore (41); Nada con La paura va via da sé se i pensieri brillano (39); Giovanni Truppi con Infinite ...