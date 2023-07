Targhe Tenco 2023 | annunciati i vincitori

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tredici canzoni urgenti” di Vinicio Capossela, “Andare oltre” scritta da Niccolò Fabi, “Spira” di Daniela Pes, “Eri con me” di Alice e “Canzoni da intorto” di Francesco Guccini, “Senghe” degli Almamegretta e il progetto“Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza” prodotto da Mimmo Ferraro e Marco Rovelli sono le opere vincitrici delle, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno trascorso. Gli artisti e i progetti discografici sono stati votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti e critici musicali.Il cantautore VINICIO CAPOSSELA con l’album “Tredici canzoni urgenti” (La Cupa/Warner Music Italy) si è aggiudicato la Targaper il Miglior Album in assoluto con 52 voti. Gli altri finalisti, ...

