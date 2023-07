“Tanto amore a tutti voi | il vostro papà” | cosa c’è scritto nel testamento di Berlusconi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Silvio, il 19 gennaio del 2022, poco prima di essere ricoverato all’ospedale San Raffaele, avevauna lettera indirizzata ai figli, riportando nero su bianco quelle che temeva potessero essere le sue ultime parole. Dopo la diagnosi di leucemia di dicembre 2021, infatti, l’ex premier ha deciso di redigere il suo, inserendo al suo interno anche un messaggio rivolto agli eredi: “Se non dovessi tornare, vi prego di prendere atto di quanto segue”, recitano le prime righe del documento, come riportato tra le pagine de Il Corriere della Sera. “Cara Marina, caro Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele”, aveva esordito Silvionell’incipit della lettera, formata da una quindicina di righe suddivise in due facciate e riposta all’interno di una busta aperta. Nel ...

Berlusconi, l'ultima lettera ai figli: «Sto andando al San Raffaele, potrei non tornare: tanto amore a tutti v ilmessaggero.it

"Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà". A Pier Silvio e Marina Berlusconi va la maggioranza di Fininvest. Avendo così ricevuto l'intera quota ...