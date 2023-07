Taglia la gola alla moglie e si impicca | il figlio ha avvertito le forze dell' ordine

La donna, 45 anni, è stata trovata con latagliata, mentre l'uomo, un 47enne, si è impiccato. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto. L'uomo, secondo la polizia, pare che soffrisse da ...Il 47enne avrebbe tagliato laalla moglie, uccidendola, per poi impiccarsi all'interno dell'abitazione in via Alessio Di Giovanni, in contrada Fontanelle, periferia Nord di Agrigento. Il luogo ...Di certo c'è che lui le ha tagliato ladopo averla presa a coltellate . Poi la decisione di mettere fine anche alla sua vita che, secondo le prime informazioni raccolte dalla questura di ...

