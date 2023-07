Supplenze e immissioni in ruolo | cosa sappiamo finora QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Venerdì 7 luglio alle 14 | 30

(Di giovedì 6 luglio 2023) Conto alla rovescia per la pubblicazione del contingente per leine per la procedura riguardo lecon le scelte delle 150 preferenze. Nuovo appuntamento di, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte. L'articolo .

Nel pomeriggio del 6 luglio Ministero dell'Istruzione e del Merito ha incontrato le organizzazioni sindacali. Oltre che disi è parlato diin ruolo dei docenti. Nel corso dell'incontro ci si è soffermati proprio sulla procedura informatizzata. In generale, riporta la Uil Scuola Rua, la procedura ......procedura Il Ministero ha fatto sapere di voler anticipare le procedure relative alle... Leda GaE e GPS Le eventuali disponibilità rimanenti al 31 agosto e quelle al 30 giugno ...... però, l'autorizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, soprattutto, quanto sarà previsto dallein ruolo. Due le domande: una per GPS sostegno e una per le...Si è tenuto il secondo incontro tra ministero e sindacati per discutere di immissioni in ruolo e supplenze 2023/2024. Dopo la riunione sulla Fase 1 per la scelta della provincia e della classe di ...Supplenze docenti anno scolastico 2023/24: oggi ultima riunione al Ministero per presentare la piattaforma di Istanze online.