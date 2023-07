Supplenze 2023 | scelta 150 preferenze | quando si parte? Le ultime notizie QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Giovedì 6 luglio al termine della riunione

(Di giovedì 6 luglio 2023) Giornata chiave per capire come si svolgeranno le procedure per ledel prossimo anno scolastico.al Ministero dell'Istruzione e del Merito con i sindacati per la procedura informatizzata. L'articolo .

... infatti, ai sensi dell'articolo 36 del CCNL 2007, il docente di ruolo può accettareal .../24, ai sensi dell'art. 399/3 del D.lgs. 297/94 (che, come riformulato dal decreto 44/, ......delle sedi espresse già per l'anno scolastico 2022/, o se si dovrà compilare ex novo le scelte. Si potrà sapere se il non fare la scelta in questa fase, comporta l'esclusione dalleo se ...Procedura informatizzata L'attribuzione delleal 31 agosto e 30 giugno nell'anno scolastico/24 avverrà, come nei due anni precedenti, tramite procedura informatizzata. Gli aspiranti ...mancata presentazione della domanda: l’aspirante può partecipare all’attribuzione delle supplenze; rinuncia per le sedi non espresse: l’aspirante può partecipare all’attribuzione delle supplenze; ...Durante l'ultima puntata di Question Time, il programma di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola, Manuela Pascarella, rappresentante sindacale della Flc Cgil, ha offerto una profond ...