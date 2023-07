Superbonus | la nuova circolare del Fisco

L'Agenzia ricorda anche che per ilsono detraibili al 110% anche le spese relative a: - Rilascio visto di conformità, attestazioni e asseverazioni. - Acquisto dei materiali, progettazione ...In Italia quest'anno abbiamo aggiunto 1.853 MW dipotenza fotovoltaica . Il dato della potenza installata a fine maggio risulta maggiore del 125%...1 volte, grazie anche all'effetto(......e terza " della delegazione dei movimenti "Basta crediti incagliati" e "Esodati del... Sulla difficile situazione, il presidente Marin ha proposto unaseduta congiunta, prima, seconda e ...(Adnkronos) - Il 26 giugno 2023 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n.17/E che contiene una serie di indicazioni, tra cui ...Premiato il presidente Cremonesi: "Traguardo raggiunto con i sacrifici degli associati e dei 230 dipendenti". I progetti per le attività del Superbonus e per la manutenzione e la gestione dei servizi ...