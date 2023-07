Sul Bur l' accreditamento di I° livello per il Centro geriatrico di Matera

Leggi su iltempo

(Di giovedì 6 luglio 2023) E' stata pubblicata sul Bur (Bollettino ufficiale della Regione Basilicata) n. 39 del 5 luglio 2023 la determinazione n. 216 della Direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona, Ufficio Politiche sociali e sistemi di welfare, che rilascia, in ottemperanza alle previste prescrizioni, l'istituzionale di I°delSrl. "Con il provvedimento e in seguito alla presa d'atto del rapporto della verifica effettuata dal team regionale, alla struttura sociosanitaria privataSrl sita in via Enzo Ferrari è stato rilasciato l'per i seguenti percorsi assistenziali: 20 PL (posti letto) tipologia R2 (RSA residenziale estensiva); 20 PL tipologia R3 ...