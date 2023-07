Sudan | Onu | 57 donne e ragazze hanno subito violenza sessuale da inizio conflitto interno al Paese

Leggi Anche, attacchi nella capitale Khartoum: 17 morti, 5 bambini Leggi Anche, duri scontri a Khartoum tra esercito e Forze di supporto rapido Gli abusi di genere in- 'Più di 4 ...Quella a cui stiamo assistendo innon è solo una crisi umanitaria, è una crisi di umanità', afferma Martin Griffiths, sottosegretario generale per gli Affari umanitari e coordinatore dei ...Anche prima dello scoppio dei combattimenti il 15 aprile," più di 3 milioni di donne e ragazze inerano a rischio di violenza di genere, compresa la violenza nelle relazioni di coppia, secondo ...

Sudan: ONU “scioccata” per gli attacchi sessuali sulle donne La Voce di New York

I responsabili di alcune agenzie dell'ONU - OCHA, UNHCR, UNICEF, UNFPA e OMS - esprimono "sconcerto e condanna" per i crescenti casi di violenza sessuale in Sudan. Nel Paese, dopo il referendum che ha ...In Paesi come Etiopia, Mozambico, Ucraina, Haiti, Niger, Sudan, l'Onu ha verificato che 18.890 bambini hanno subito gravi violazioni .Circa 8.630 sono stati uccisi o mutilati; 7.622 reclutati e ...