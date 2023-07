(Di giovedì 6 luglio 2023) Può sembrare una contraddizione in termini, o un’improvvisa sorpresa rispetto ad altri trend e indicatori che pure vengono diffusi in questi giorni. Ma la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ribalta il tavolo e cambia il punto di vista e afferma che il sudsta giocando un ruolo chiave nella spinta alnel. Il tutto in uno studio, “ni e lavoro nell’anno della ripartenza“, basato sui dati più recenti dell’Istat relativi al primo trimestre del 2023, che stando all’analisi degli esperti della Fondazione vede nel Sud l’ingresso di oltre la metà dei 474.000 nuovi lavoratori (262.000, pari al 55,3% del totale) tra il primo trimestre del 2019 e il primo trimestre del 2023. Inoltre, il tasso di crescita nell’area meridionale è più che doppio rispetto al resto del, ...

Sud Italia traina l'occupazione del Paese F-Mag

