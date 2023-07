Stolpersteine | il progetto sull’Olocausto segna il traguardo delle 100 000 pietre d’inciampo in Germania

Avviato a Milano con vari itinerari di Memoria, il"Due dentro ad un foco' sulle pietre d'inciampo arriva anche a Roma. Un modo diverso e più consapevole di guardare alle, diffuse in gran numero anche nella Capitale. Non a caso ...Avviato a Milano con vari itinerari di Memoria, il"Due dentro ad un foco' sulle pietre d'inciampo arriva anche a Roma. Un modo diverso e più consapevole di guardare alle, diffuse in gran numero anche nella Capitale. Non a caso ...

Vivi la Provincia Provincia di Bergamo - Vivi la Provincia

Il più grande progetto di commemorazione dell’Olocausto al mondo ha posato la sua 100.000esima targa personalizzata, mentre l’ambasciatore degli Stati Uniti in Germania onorava i suoi familiari fuggit ...