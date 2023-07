Stellantis | simulatore di guida dedicato alle persone con disabilità

(Di giovedì 6 luglio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Undiche è anche un verificatore avanzato delle capacità residue dellecon limitate capacità motorie. Ilè così in grado di testare le abilità della persona, sia nell’aspetto motorio che nell’aspetto sensoriale e nell’aspetto cognitivo. E’ il risultato raggiunto dal programma Autonomy diche sarà a disposizione di tutti gli utenti, interessati e non, all’acquisto di una vettura del gruppo nei 15 centri presenti in tutt’Italia. Sarà così possibile valutare con precisione le capacità motorie con l’ausilio dei simulatori di, con assistenza e i consigli di fisioterapisti, terapisti occupazionali o tecnici specializzati. Ciò consentirà di ottenere un attestato da presentare alla commissione medica dell’Asl per ...

TORINO - Un simulatore di guida che è anche un verificatore avanzato delle capacità residue delle persone con limitate capacità motorie. Il simulatore è così in grado di testare le abilità della perso ...