(Di giovedì 6 luglio 2023) C’è aria di smobilitazione nelle fabbriche e negli uffici diin Italia. Da quando, due anni e mezzo fa, l’ex Fiat si è fusa con i francesi del gruppo Peugeot, l’azienda ha avviato un silenzioso ma energico piano di riduzione del personale: ai dipendenti vengono offerti lauti assegni in cambioloro dimissioni, una pratica portata avanti sulla base di una serie di accordi con i sindacati (ad eccezione della Fiom-Cgil che si è rifiutata di firmare le ultime intese). Così, a partire dal 2021 già circa 4mila lavoratori hanno lasciato il proprio posto ed entro la fine del 2023 il totale potrebbe salire a 7mila: significherebbe un taglio della forza lavoro del 14 per cento nel giro di appena tre anni, certo non il miglior modo per tacitare chi paventa il rischio di un’Italia de-industrializzata sul fronte dell’automotive. Le uscite dietro ...

Stellantis cede 28 impiegati di Pomigliano a un’azienda delle Bermuda TPI

E a lasciare poco tranquilli i lavoratori appena ceduti da Stellantis c'è anche il fatto che lo scorso anno la società, dopo aver perso un appalto, ha avviato con i sindacati una procedura di ...