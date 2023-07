Stavolta è l’Nba che si ispira al calcio e lancia un torneo modello Champions

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nel mondo dello sport europeo e in particolare in quello del, si è sempre parlato di “Nba” come fonte dizione primaria. Beh, per una volta, i ruoli si sono invertiti. Già, perché il Commissioner della Lega sportiva più famosa del mondo, Adam Silver, è pronto are un nuovoche farà da supplemento alla regular season e che è chiaramenteto aldelle Coppe europee calcistiche. O, almeno, è quello che emerge dai primi rumours al riguardo. Sin da quando nel 2014 è succeduto al vecchio Boss (David Stern), Silver si è sempre dimostrato apertissimo alle nuove idee e ad una nuova vision per tutto ciò che riguarda l’Universo Nba. Battendosi spesso, e in prima persona, contro pregiudizi e vecchi cliché. In tal senso, va ricordata, ...